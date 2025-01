Ilfattoquotidiano.it - Di Patrizio, morto sul lavoro a 19 anni, già non si parla più. Dice la famiglia: ‘Qui non si è visto nessuno’

“Un messaggio Whatsapp verso pranzo,vamo del fantacalcio, perché dovevamo mettere la formazione”, così Armando Spasianoai microfoni de La Radiazza su Radio Marte dell’ultima volta in cui ha sentito, il figlio, venerdì 10 gennaio.quel maledetto venerdì stava lavorando presso la FrigoCaserta di Gricignano d’Aversa (CE). Nel pomeriggio morirà intossicato a causa di una fuga di ammoniaca. Nella stessa azienda in cui il 31mbre 2024 eraPompeo Mezzacapo, schiacciato da un muletto. Pompeo è stato l’ultimosuldel 2024.Un altro anno di sangue per lavoratori e lavoratrici, perfino più del 2023: 1.482 i morti sulo in itinere secondo l’Osservatorio Nazionale Morti suldi Bologna (che conteggia anche i lavoratori non coperti dall’Inail e quelli in nero, di qui i numeri più alti di quelli Inail).