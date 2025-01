Quotidiano.net - Dal milanese al siciliano, Alexa adesso parla in dialetto

Roma, 17 gennaio 2025 – Il 17 gennaio di ogni anno si celebra in Italia la Giornata nazionale dele delle lingue locali e, per l'occasione,regala agli utenti una straordinaria novità. L'assistente vocale di Amazon è da ora in grado di risponderendo alcuni dei più celebri dialetti del nostro paese, dalfino al calabrese.ha infatti imparato a esprimersi utilizzando lete tipiche delle diverse regioni, dimostrando come la tecnologia possa essere usata anche per creare un forte legame con la tradizione e il vasto patrimonio culturale e linguistico che l'Italia possiede. Per chiedere addire inbasterà formulare la semplice domanda ", saire in?", mentre per fare in modo che si rivolga a voi in unin particolare sarà sufficiente porle domande specifiche come "Saire in?" o "Saire in napoletano?".