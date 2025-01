Formiche.net - Cultura, ricerca e innovazione. Così Med-Or rinforza le relazioni Italia-Etiopia

Lunedì 13 gennaio 2025 l’Istitutono didi Addis Abeba ha ospitato l’evento “Higher Education, Research and Innovation Collaboration between Italy and Ethiopia”, un incontro dal sapore strategico volto a rafforzare i legami tra i due Paesi nel campo della, dello sviluppo e dell’. L’iniziativa, promossa dal ministero dell’Università e della(Mur) in collaborazione con la Med-Orn Foundation, l’Ambasciata d’ine l’Istitutono di, rappresenta un tassello significativo nell’ambito dei rapporti bilaterali e più in ampio del Piano Mattei per l’Africa.L’evento e i suoi protagonistiL’incontro, preparatorio alla visita del Ministro dell’Università e dellaAnna Maria Bernini in, ha offerto un’occasione ulteriore per consolidare le collaborazioni in ambiti strategici quali infrastrutture, spazio, gestione delle risorse idriche, cybersicurezza, agritech e sviluppo urbano.