Lanazione.it - Conad sempre più vicina alla Caritas. Donazione e sconti per beni primari

Accordo fra l’assessorato al sociale del Comune di Grosseto e Clodia commerciale, proprietaria dei supermercatidi Grosseto, che doneràdi prima necessità per un valore di 12mila euro e offrirà significativiper gli acquisti destinati al rifornimento della Bottega della solidarietà di via Pisa. Grazie al contributo di, quindi, lapotrà rafforzare il lavoro della Bottega della solidarietà, un punto di riferimento per molte famiglie grossetane che, con questo servizio, ricevono supporto concreto per affrontare le difficoltà quotidiane. I prodotti donati, insieme agliprevisti, saranno utilizzati per incrementare la distribuzione gratuita didi prima necessità. "Questa collaborazione è un esempio concreto di come pubblico e privato possano lavorare insieme per il bene della comunità – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano –.