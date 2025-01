Quotidiano.net - Come e quando chiedere un aumento di stipendio sul lavoro

Roma, 17 gennaio 2025 –undelloal proprio datore diè sempre un momento molto delicato e per il buon esito dell’operazione è necessario arrivare pronti e determinati all’incontro. Business partnership meeting in office Per prima cosa sarà necessario avanzare delle pretese realistiche, cercando di far valere i propri meriti e motivazioni, ma senza sconfinare e finire in campi che potrebbero portare soltanto a un conflitto che poco gioverebbe al risultato sperato.l’diIl primo passo perundiè rimanere nel campo dell’obiettività della propria situazione economica e di quella dell’azienda per la quale si lavora. Un realtà economica in crisi, infatti, difficilmente potrà dare il proprio assenso alla crescita delle remunerazioni dei dipendenti, mentre molto più facile sarà raggiungere l’nei casi di aziende in espansione o in noto andamento positivo.