Civitella completato il percorso lungo le mura

ilpedonale adiacente alledel borgo diin Val di Chiana. Un progetto portato a compimento a fine 2024 come da programma dell’amministrazione comunale per un investimento complessivo di 150 mila euro, finanziato con contributo del Gal per 115.303,7 euro. "Si tratta di un intervento importante e di un’opera di grande valore – sottolineano il sindaco Andrea Tavarnesi (nella foto) e l’assessore Ivano Capacci – La realizzazione di un accesso pedonale postolemedievali permette ai visitatori di poter accedere al centro storico del paese percorrendo tutte leche costeggiano ad anello l’intero borgo". Gran parte delpedonale è già stato realizzato ed il tratto che in un certo senso chiude il cerchio intorno al borgo è proprio quello collocato sotto ledella Rocca.