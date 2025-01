Serieanews.com - Caso Balotelli, che furia contro Vieira: “Saputo 3 giorni fa, è ridicolo!”

La storia tra Marioe il Genoa continua a far parlare, ma purtroppo ancora una volta non per meriti sul campo. L’ultimo sviluppo farà molto discutereScoppia ufficialmente ilin casa Genoa (Foto: LaPresse) – serieanews.comPovero! Arrivato a Genova con la speranza di rilanciare la sua carriera, SuperMario sembra bloccato in una situazione che sta diventando sempre più complicata. Un mix di sfortuna, scelte tecniche e, a quanto pare, decisioni poco chiare stanno mettendo Mario ai margini del progetto rossoblù.Partito con l’entusiasmo di chi vuole dimostrare di essere ancora competitivo,si è trovato subito di fronte a un ostacolo: l’esonero di Alberto Gilardino, l’allenatore che aveva insistito per portarlo in squadra. Al suo posto è arrivato Patrick, un tecnico con cui Mario ha avuto trascorsi complicati ai tempi del Nizza.