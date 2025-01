Panorama.it - Breton passa in Bank of America

Leggi su Panorama.it

La Commissione europea ha dato l’ok. L’ex commissario al mercato interno, Thierry, potrà assumere un incarico di consulente inof. “L'attività post-mandato prevista dall'ex commissariocome membro del Consiglio consultivo globale diofè compatibile con l'articolo 245 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”, ha dichiarato l’esecutivo di Bruxelles. Ricordiamo cheha lasciato l’incarico di commissario lo scorso 16 settembre. E che, secondo Politico, avrebbe chiesto il via libera per entrare inofgià il mese successivo.Spunta però un possibile problema. Sì, perché – secondo il codice di condotta della stessa Commissione europea – è necessario che gli ex commissari debbano attendere almeno due anni prima di poter svolgere un ruolo di lobbying.