Blake Lively e Ryan Reynolds causa da 400 milioni | la denuncia di Justin Baldoni

La battaglia traprosegue: il regista di It Ends With Us ha fattoall’attrice e al marito,, con la richiesta di un maxi risarcimento che ammonta a 400di dollari. Il team legale dellaha già definito la strategia dicom “disperata” e che alla fine fallirà.fae chiede 400di risarcimentoQuella intentata daè stata già definita come una “esplosiva”: ha chiesto 400di dollari a, per diffamazione, violazione della privacy ed estorsione civile. Nella vicenda è stata “trascinata” persino Taylor Swift, grande amica della. A riportarlo è Page Six: l’azione legale è stata presentata a un tribunale di New York, ed è la seconda, perché la prima è stata intentata contro il New York Times, per aver portato alla luce le accuse dell’attrice.