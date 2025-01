Bianca Balti co-conduttrice a Sanremo 2025 la malattia e il monologo | di cosa parlerà la modella

Leggi su Open.online

è la co-della seconda serata del Festival di, come annunciato da Carlo Conti che quel giorno avrà con sé anche Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. La, che in passato ha raccontato le sue esperienze con la droga, ma anche il divorzio e la maternità, nel 2022 si era sottoposta a un intervento di mastectomia preventiva dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione genetica BRCA1, che aumenta il rischio di contrarre un tumore al seno e alle ovaie. A settembre del 2024 ha scoperto di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio. Dopo l’intervento chirurgico, ha iniziato la chemioterapia. Sui social e in televisione si mostra con il sorriso e spesso racconta la sua nuova quotidianità con la, ilLanon ha ancora rilasciato dichiarazioni dopo l’annuncio della sua presenza a