Beukema sul taccuino dell’Inter. Maturità e plurime qualità

Samè uno dei difensori seguiti dall’Inter per rinforzare la sua difesa a partire dalla prossima estate. Il calciatore olandese rappresenterebbe una soluzione interessante per una serie di ragioni.IL PUNTO – Sampiace, e non poco, alla dirigenza e al tecnicoSimone Inzaghi. L’olandese è dunque uno dei profili che i nerazzurri stanno monitorando con interesse in vista di un possibile affondo nella finestra estiva di calciomercato. Il Bologna, come dimostrato con la cessione di Riccardo Calafiori all’Arsenal, non rinuncia a chiedere cifre importanti per i calciatori che ritiene parte del suo patrimonio presente e potenzialmente futuro. Non farà eccezione il caso di, le cui prestazioni aiutano i rossoblù a tenere alte le proprie richieste economiche.si sposa idealmente con l’Inter di Oaktree: tre grandi fattoriASPETTO TECNICO – L’ingaggio dirientrerebbe idealmente nei ranghi del progetto di Oaktree, innanzitutto, per il profilo tecnico relativo all’olandese.