Ilgiorno.it - Battaglia contro l’inceneritore di Calusco. Il Tar ha respinto il ricorso dei sindaci

Inceneritore alla massima potenza. I giudici del Tar di Brescia hannoilpresentato da alcunidel Meratesel’autorizzazione concessa ai proprietari della cementeria di Paderno d’Adda di bruciare fino a 110mila tonnellate di combustibili alternativi e rifiuti solidi nel loro termovalorizzatore rispetto ai 30mila originariamente concessi. Il cementificio did’Adda, che era dei bergamasci di Italcementi, dal 2016 appartiene ai tedeschi di Heidelberg. Per i giudici del Tribunale amministrativo regionale bresciano l’iter seguito è corretto. "Utilizziamo da tempo questi combustibili per alimentare la linea che produce il cemento – spiega Agostino Rizzo, direttore tecnico per l’Italia di Heidelberg -. Richiede molta energia e il nostro obbiettivo è cercare fonti alternative ai combustibili fossili petroliferi.