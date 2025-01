Panorama.it - Auto aziendali, in vigore l’Euro-salasso

Un altro atto del pasticcio euro-verde va in scena. Entra inla nuova normativa fiscale sui benefit, in particolare glimezzi, creato ad hoc per obbligare ditte e aziende a dotarsi di veicoli elettrici. La solfa è la solita: più sei green, meno tasse paghi. Che in un mercato libero e abbondante di proposte potrebbe anche funzionare, ma che in quello attuale è un disastro. La ragione è semplice: non potendo aggredire i contratti di noleggio in essere, chi li ha se li tiene stretti oppure tenta di allungarli il più possibile, mentre chi cambierà il parcolo farà prediligendo le ibride plug-in perché più detraibili, perché comunque vanno anche senza ricaricarle alla colonnina e quindi finendo per inquinare come, se non più, di prima. Diciamolo chiaramente: sfruttare le ricariche pubbliche è complicato e costoso, come sanno bene glimobilisti che per lavoro sono passati dall’esperienza dell’elettrico puro e sono tornati al motore endotermico.