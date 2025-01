Altro che Donnarumma super offerta Inter per un altro portiere

Leggi su Sportface.it

Il calciomercato dell’in questa sessione invernale non sta vivendo grandi sussulti, anche in virtù dell’ottimo lavoro fatto in estate che ha consegnato a Simone Inzaghi una squadra abbastanza completa.L’unico vero grande rumors di queste settimane di calciomercato di gennaio è legato a Davide Frattesi e ad un suo mal di pancia che continua a far rumore. Il centrocampista ex Sassuolo sta trovando poco spazio in questa stagione, nonostante più volte Inzaghi abbia sottolineato l’importanza di Frattesi per l’nelle rotazioni che costantemente vengono fatte nell’ottica delle tre competizioni. Dopo aver vissuto una stagione da assoluto protagonista nella cavalcata che ha portato allo Scudetto, seppur da dodicesimo uomo, in questi primi mesi i pochi minuti avuti a disposizione starebbero portanto Frattesi ad importanti riflessioni.