Tg24.sky.it - Willy Monteiro Duarte, dall'omicidio al processo d'appello bis. Le tappe della vicenda

Il 6 settembre 2020 il 21enne fu ucciso a calci e pugni a Colleferro mentre cercava di difendere un amico durante una lite. Per la sua morte furono arrestati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. In primo grado i primi due sono stati condannati all’ergastolo, Pincarelli a 21 anni e Belleggia a 23 anni. Nel 2023 in secondo grado la pena per i fratelli Bianchi è scesa a 24 anni ma la Cassazione ha deciso per un nuovodi, limitatamente alle attenuati generiche