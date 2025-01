Ilfattoquotidiano.it - “Un duetto con Loredana Bertè? Non voglio io, è troppo vecchia. Lei è pazza di sé, che canti per sé”: le parole di Donatella Rettore a La Vita in Diretta

non le manda a dire. La rivalità conè nota, lo scorso giugno in un’intervista a Repubblica aveva accennato alle frizioni del passato: “Ci siamo incrociate l’ultima volta nel 2022, ci siamo guardate negli occhi, lei si è girata ed è scappata”, aveva raccontato al giornale diretto da Mario Orfeo. Argomento tornato al centro della scena lunedì scorso a “Lain” dove la cantante era ospite per promuovere “Ora o mai più“, il talent show dedicato alle meteore musicali condotto da Marco Liorni.Alberto Matano e Roberto Alessi, didi Novella 2000, hanno ricordato le divergenze consuscitando l’immediata reazione di: “Io non ho mai litigato con lei”, ha spiegato la cantante. “Sai checi guarda? Cosa le vogliamo dire?”, ha chiesto il padrone di casa.