Troppi supplenti un solo sistema informatico e caos Pnrr | ecco perché migliaia di docenti precari non vengono pagati da mesi

«Dalla Campania, mi sono trasferito in Friuli Venezia Giulia per una supplenza, iniziata a ottobre. Ora ho due affitti da pagare, uno al Sud e uno al Nord. Ma peril ministero non mi ha mandato lo stipendio». È la storia di Nicola (nome di fantasia, ndr), docente di economia alle scuole superiori,uno deidi insegnantiche da ottobre non ricevono alcuna retribuzione. Problema che assume proporzioni sempre più significative, e che ha scatenato l’indignazione dei sindacati. «È vergognoso e inaccettabile quanto si sta perpetuando ai danni deiche dal mese di ottobre non hanno ancora visto accreditarsi lo stipendio», ha denunciato la Gilda degli insegnanti. «Una situazione drammatica, uno scenarioitaliano, che ignora i bisogni del comparto docente».