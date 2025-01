Ilgiorno.it - Treno merci in panne, pendolari “prigionieri” del Milano-Tirano

Lecco, 15 gennaio 2024 – Centinaia diin viaggio daverso Lecco, l'Alto Lago e la Valtellina sono rimastiper ore su unche non arrivava mai a destinazione. Sono i viaggiatori del regionale 2836 da Centrale per. Il convoglio, partito in ritardo di 7 minuti, alle 18.27 invece che alle 18.20, è arrivato al capolinea con un'ora e mezzo di ritardo, alle 22.20 al posto che alle 20.52. A tenere “in ostaggio” i passeggeri di ritorno dal lavoro, da scuola, o dall'università, unguasto insui binari. Il viaggio di rientro si è così trasformato in un incubo. I sette minuti di ritardo iniziali sono diventati dieci a Monza, per poi lievitare a più di un'ora a Calolziocorte, un'ora e mezza a Lecco, un'ora e trentacinque a Sondrio e 86 minuti a, al capolinea.