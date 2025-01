Quotidiano.net - Torna il latino alle medie: “È la mater certa dell’italiano. Studiarlo è una giusta causa”

Roma, 16 gennaio 2025 – Possibilità di studiare ila partire dalla seconda media (nessun obbligo, è facoltativo), più spazio alla storia italiana, nel senso di una maggiore attenzione ai “popoli italici, le origini e le vicende dell’antica Grecia e di Roma, la loro civiltà” e anche ai “primi secoli del cristianesimo”, Bibbia compresa. Abolizione, invece, della geostoria. Sono solo alcune delle novità che saranno introdotte nel 2026-27, come anticipate a ’Il Giornale’ dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Si tratta delle ‘Nuove indicazioni nazionali’ per la scuola, ovvero i nuovi programmi messi a punto da una commissione incaricata dal ministro per riscrivere la scuola, con una nuova riforma. Che prevede anche più spazio a letteratura, poesia ed educazione musicale.