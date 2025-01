Gamberorosso.it - "Stiamo lavorando a un Pinot Grigio Doc da vitigni resistenti. Saremo i primi in Italia". La spallata del Consorzio delle Venezie

Dalla conquista dell’America a quella della GenZ. La Docinizia l’anno in pole position, pronto a spingere sull’acceleratore del cambiamento. I numeri di fine anno gli danno ragione - imbottigliato a +3% e certificazioni a +8% rispetto al 2023 - ma non bastano più. Adesso la missione è conquistare il mercato nazionale e i palati più giovani. Ne è convinto Albino Armani, il presidente delDocche, in questa intervista esclusiva al Gambero Rosso, svela i piani per il prossimo futuro: vini a bassa gradazione e utilizzo dei. L’iter è avviato su entrambi i fronti, ma non basta solo modificare il disciplinare.Partiamo dai numeri: una notevole iniezione di ottimismo in un momento in cui i consumi di vino vanno in direzione opposta.