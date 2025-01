Inter-news.it - Sommer: «Ora ci prendiamo il punto! Occasioni per entrambe»

Yannnon è così negativo sul pareggio dell’Inter contro il Bologna. Il suo breve commento su Dazn dopo la partita di campionato. BICCHIERE MEZZO PIENO – Il 2-2 tra Inter e Bologna non ha bloccato totalmente i nerazzurri. La classifica è ancora positiva, Yannguarda subito alla prossima partita: «È facile da spiegare,il. Hanno gestito la pressione, siamo stati bravi a trovare gli spazi per fare le nostre giocate. Nel secondo tempo ci abbiamo provato ma non siamo riusciti. Guardiamo avanti. Noiil, non è male. Ci sono stateda una parte e dall’altra, il nostro obiettivo rimane vincere. Domenica torneremo a farlo»Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Ora ciilper»)© Inter-News.