Separazione delle carriere, primo sì alla Camera. E il centrosinistra si spacca

via libera dellariforma costituzionale sulladei magistrati. I voti a favore sono 174, 92 i contrari e 5 gli astenuti. Oltremaggioranza, hanno votato a favore Azione e Più Europa mentre Italia viva si è astenuta. Hanno votato contro Pd, M5s e Avs. Il ddl passa ora all'esame del Senato per la secondaquattro letture previste per le leggi di modifica della Costituzione. Ilokriforma è stato accolto da un applauso della maggioranza. Nessuna novità sull'esito del voto: le opposizioni, come è successo sin dall'avvio del percorso parlamentare della riforma, si sono divise, con Azione e Più Europa che, a differenza di Pd, M5s e Avs, hanno votato a favore mentre Italia viva, pur sostanzialmente favorevoledei magistrati, ha scelto l'astensione in quanto contraria al sorteggio dei componenti laici e togati dei due Csm.