Thesocialpost.it - Separazione delle carriere dei magistrati, arriva il primo sì dalla Camera

Un passo verso la riforma costituzionaleCon 174 voti favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti, laha approvato in prima lettura la riforma costituzionale che prevede ladei. La proposta, sostenutamaggioranza, Azione e Più Europa, ha incontrato l’opposizione di Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra, mentre Italia Viva si è astenuta. Ora il testo passa all’esame del Senato, ma serviranno altre tre letture parlamentari per l’approvazione definitiva.Nordio: “Giornata storica”Per il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si tratta di una svolta storica. “Spingo per questa riforma da trent’anni. Nei paesi di common law, dove la democrazia è nata, lesono separate. Non è un vulnus, ma un passo verso una giustizia più equa”, ha dichiarato, sottolineando anche il ruolo del sorteggio al Consiglio Superiore della Magistratura e l’istituzione dell’Alta Corte come elementi fondamentali del progetto.