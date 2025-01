Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, primo ok dalla Camera alla riforma Nordio-Meloni: 174 sì e 92 no

via libera dell’Aula dellaal ddl sulladelle, il progetto dicostituzionale firmatopremier Giorgiae dal ministro della Giustizia Carlo, approvato lo scorso maggio dal Consiglio dei ministri. Il testo introduce nella Carta il principio delle “distinte” di giudici e pubblici ministeri, sdoppia il Consiglio superiore della magistratura e dispone la selezione dei suoi membri tramite sorteggio. L’Aula di Montecitorio ha approvato il provvedimento con 174 favorevoli e 92 contrari: gli astenuti sono stati cinque.Articolo in aggiornamentoL'articolook: 174 sì e 92 no proviene da Il Fatto Quotidiano.