Separazione carriere dei magistrati, primo "sì" alla Camera. È scontro tra il ministro Nordio e l'Anm

Arriva il via libera dellariforma costituzionale sulladelledei. I voti a favore sono stati 174, a fronte dei 92 contrari e dei 5 astenuti.dei“sì”. Ètra il(ANSA FOTO) – Notizie.comAssiememaggioranza di governo, hanno votato a favore della riforma Azione e Più Europa. Italia Viva si è invece astenuta. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Avs hanno votato contro. Ora il ddl passa all’esame del Senato per la seconda delle quattro letture. Iter previsto per le leggi di modifica della Costituzione.Soddisfatto ildella Giustizia, Carloche parla di “giornata storica”. Il Guardasigilli spiega che “spingo da trent’anni” in questa direzione, realizzando “il sogno di Berlusconi ma anche quello di Vassalli e il mio”.