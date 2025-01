Ilrestodelcarlino.it - Scoperto l’insetto ‘secchione’ che ama vivere tra i libri antichi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Piacenza, 16 gennaio 2025 – Tra le pagine deie le sale silenziose della biblioteca monumentale del Collegio Alberoni di Piacenza, si nasconde un ospite inaspettato: un insetto, soprannominato “secchione” dagli esperti, che sembra avere una passione per la cultura. Non è un insetto qualunque: si tratta di una specie mai osservata prima, né in Italia né altrove, e che sembra avere una predilezione per i. La scoperta porta la firma degli entomologi Rinaldo Nicoli Aldini e Maria Cristina Bertonazzi, che hanno collaborato a lungo con l’Università Cattolica. La nuova specie, battezzata scientificamente Sphaeropsocopsis utriusquemariaechristinae, è stata individuata non solo al Collegio Alberoni, ma anche in altri luoghi di cultura come la Biblioteca del seminario vescovile e l’Archivio diocesano di Cremona, oltre al Museo civico “Ala Ponzone” della stessa città.