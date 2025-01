Ilfattoquotidiano.it - Salvini aveva torto sulla precettazione dello sciopero. E deve pagare le spese legali all’Usb. Ecco l’impietosa sentenza di merito del Tar

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha tentato di sfuggire dal giudizio dispiegando che l’ordinanzaesaurito i suoi effetti ed era quindi inutile deciderelegittimità del provvedimento, ha perso e oraancheleal sindacato. Matteomarcio quando firmò l’ordinanza dinel settore trasporti, proclamato dall’Unione sindacale di base lo scorso 13 dicembre.Il Tar del Lazio in composizione monocameralegià sospeso l’ordinanza alla vigilia dell’astensione dal lavoro e il ministro delle Infrastruttureurlato al “caos” per “colpa di un giudice”, ma poi l’Avvocatura di Stato ha tentato di non discutere nella vicenda nell’udienza fissata lo scorso 13 gennaio. All’esito della qualeha avutomarcio e ora il suo ministero dovrà anche liquidare 2.