Saldi, come riconoscere gli sconti falsi

Roma, 16 gennaio 2025 – L’inizio del 2025,ogni anno, è segnato daiinvernali, momento in cui i consumatori possono acquistare prodotti a prezzi ribassati e portare a casa delle buone occasioni. Women shopping during winter christmas sales in Piazza di Spagna and Via dei Condotti in Rome, Italyin tutti i casi in cui aumentano gli acquisti, non è così improbabile incappare in alcune situazioni spiacevoli,truffe o, in questo specifico caso,. Capire di essere in di fronte a uno scenario di questo tipo non è sempre facile e immediato, ma a tutela dei consumatori ci sono delle nuove norme europee alle quali possono essere affiancate una serie di buone pratiche consolidatesi nel tempo, specie dopo l’avvento e la crescita degli acquisti online.riconoscerli L’Italia,tutti gli altri Paesi membri dell’Unione europea, ha recepito la direttiva 2016/2161, anche detta Omnibus, la quale prevede delle tutele per i consumatori specie nel periodo deidi stagione.