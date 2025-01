Metropolitanmagazine.it - Raggiunto l’accordo tra Hamas e Israele: arriva il cessate il fuoco a Gaza

Dopo mesi di tensioni e negoziati, è stato annunciato un accordo per ililtra, segnando un passo significativo nella complessa situazione a. La tregua, confermata da mediatori internazionali come Qatar, Egitto e Stati Uniti, entrerà in vigore domenica 19 gennaio, come dichiarato dal premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.Quali sono i termini delper ililtraLa prima fase dell’intesa, della durata di 42 giorni, prevede il rilascio di 33 ostaggi israeliani, tra cui donne, bambini, anziani e persone ferite o malate, da parte di. In cambio,libererà circa 2.000 prigionieri palestinesi, tra cui 250 ergastolani. Il processo di rilascio sarà graduale, con priorità per giovani, donne e anziani.