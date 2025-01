Ilfattoquotidiano.it - Raggiunta la tregua su Gaza, ma Israele continua a bombardare. Iran: “La fine della guerra è la vittoria della Palestina”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi è stato finalizzato e avrà inizio domenica, dopo oltre 15 mesi di. Ma nella Striscia si muore ancora sotto le bombe di: almeno 21 persone sono state uccise da tre raid aerei condotti da caccia israeliani nella notte. Dodici persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite in un raid che ha colpito un edificio residenziale vicino a una mosche aCity. Un altro raid nell’ovest ha ucciso cinque palestinesi, ferendone altri dieci. Inquattro persone hanno perso la vita a causa di un raid aereo “all’incrocio di Al-Shàbiya nel centro diCity”, nel quartiere di Daraj. Finora il premier israelianbo Benjamin Netanyahu non ha commentato pubblicamente l’intesa e il suo silenzio potrebbe essere legato a questioni di politica interna: la sua coalizione di governo dipende dall’appoggio di due fazioni estreme i cui leader hanno minacciato di lasciare il governo per il previsto rilascio dei detenuti palestinesi, mentre i leader dell’opposizione hanno promesso sostegno all’accordo per il cessate il fuoco.