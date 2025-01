Ilrestodelcarlino.it - Pompieri senza autoscala, il caso in Regione

Ildell’del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carpi (e il suo continuo dislocamento) arriva in. il mezzo è infatti al centro dell’interrogazione a prima firma della consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Annalisa Arletti, sottoscritta anche da Ferdinando Pulitanò. "Il distaccamento superiore, SD4, dei Vigili del Fuoco di Carpi - afferma Arletti - effettua oltre 1.500 interventi all’anno, ed è territorialmente competente da Ganaceto alla Bassa e a volte interviene anche su Reggio Emilia. Come tale dovrebbe essere dotata di mezzi di appoggio, quali l’autobotte e, soprattutto, l’". "Chiediamo alla Giunta regionale di spiegare come vengono gestite le autoscale dei Vigili del fuoco in Emilia-Romagna, con particolare riguardo alla situazione del comando provinciale di Modena", e di conseguenza anche del distaccamento di Carpi.