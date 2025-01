Piantedosi difende polizia e carabinieri | A Brescia perquisizioni regolari Ramy? Doveva fermarsi all’alt

Leggi su Open.online

Il ministro dell’Interno Matteointerviene questa sera a Dritto e rovescio, su Rete 4, su due dei casi di maggiore rilevanza che hanno riguardato le forze dell’ordine nelle ultime settimane. Il primo è quello che riguardaElgaml, il 19enne morto durante un inseguimento deiper le strade di Milano lo scorso 24 novembre.chiarisce che la vicenda è al vaglio della magistratura, ma non rinuncia a dire la sua: «Giudicherà l’autorità giudiziaria. Ihanno consegnato tutti i video, altri valuteranno quello che è successo». Ciò detto, aggiunge su Rete 4, «ho difficoltà a concepire un inseguimento, modalità operativa che è consentita ed in certi casi prescritta alle forze dell’ordine, senza inseguimento. Il primo fattore che può evitare la condizione di pericolo per sé stessi e per gli operatori è».