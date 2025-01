Tuttivip.it - “Perché Helena torna al Grande Fratello”. Decisione presa, cambia tutto: “Una scelta inevitabile”

Il risultato dell’ultimo televoto delha spiazzato tutti. L’eliminazione diPrestes, una delle concorrenti più amate di questa edizione, ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social, lasciando increduli anche i fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il pubblico si è diviso tra accuse di “televoto truccato” e teorie di complotto, ma la realtà, come sempre, è molto più semplice.Come accade ogni anno, le proteste sui social sono esplose con frasi del tipo “Èpilotato!”. Tuttavia, il televoto era chiaramente in negativo: il pubblico doveva votare il concorrente da eliminare. In questo contesto, diversi fanclub rivali si sarebbero uniti per eliminare, considerata la favorita per la vittoria finale. Una strategia che non è nuova al, dove già in passato i fan si sono coalizzati per estromettere concorrenti forti.