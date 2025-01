Agi.it - Per gli scontri di San Lorenzo nel corteo per Ramy sono state denunciate 59 persone

AGI -59 i denunciati per glitra polizia e manifestanti di estrema sinistra avvenuti, sabato 11 gennaio, nel corso delnel quartiere di San, a Roma, in ricordo di. Lo apprende AGI. Ai 39 identificati dalla Digos della Questura di Roma - che ha depositato alla procura una prima informativa di reato per le violenze che hanno portato al ferimento di 9 poliziotti -, si aggiungono i 20 identificati dai carabinieri del Nucleo Informativo. L'analisi del copioso materiale video, esaminato dagli agenti della Digos, ha permesso di ipotizzare e di rimettere al vaglio dell'autorità giudiziaria, a carico di 39 manifestanti (2 dei quali minori), i reati di manifestazione non preavvisata, radunata sediziosa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e il getto pericoloso di cose, in concorso e con le modalità aggravate.