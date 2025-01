Calciomercato.it - Pavlovic al Fenerbahce, la posizione del difensore. Milan: tra Walker e Tomori, il punto sulla difesa

Le ultime sul futuro del calciatore serbo che potrebbe volare in Turchia per andare a giocare con la maglia delStrahinja Pavlovi? via dal. Ilserbo, quarta scelta sia con Paulo Fonseca che con Sergio Conceicao, può lasciare il Diavolo già in questa sessione di calciomercato., trattativa per l’addio: tra, il(LaPresse) – Calciomercato.itAlmeno questo è il desiderio del, che sta trattando il suo acquisto e vorrebbe portarlo ad Istanbul. La notizia, lanciata in Turchia dal giornalista Ya??z Sabuncuo?lu, trova conferme. C’è la possibilità, dunque, chedica addio subito al, ma non è al momento la prima ipotesi, considerando che dopo l’infortunio di Malick Thiaw, il serbo (valutato 20-25 milioni) può partire solamente avendo tra le mani già il sostituto.