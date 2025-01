Ilrestodelcarlino.it - Occhio, Vis: il Pontedera corre e si rinforza. Serve una prova da grande per il blitz esterno

Prolungare il sogno di un’altra settimana lasciandosi alle spalle la fatidica quota dei 40 punti. Sono questi i due obbiettivi in casa Vis da coronare domenica nella trasferta di. Stellone arriverà in terra Toscana con la rosa al completo, ad eccezione di un Denis Tonucci che dopo essersi allenato a parte nei primi giorni della settimana verrà valutato sul finire della stessa. Con il rientro di Coppola dalla squalifica, Stellone potrà contare su un suo fedelissimo, sempre più vicino alla permanenza. Come infatti affermato dallo stesso tecnico biancorosso nel post partita dell’ultima gara: "La situazione mercato resta bloccata". Dichiarazioni che vengono confermate anche sul campo, poiché se in entrata non sono previsti ingressi imminenti, in uscita i due giocatori più chiacchierati ovvero Coppola ed Okoro stanno continuando ad allenarsi con la solita intensità anche in vista della prossima gara.