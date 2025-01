Terzotemponapoli.com - NM Live – Il centrocampo è il punto di forza del Napoli. Addio di Kvara? Un affare per tutti!”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Antonio Corbo, Gigi Pavarese, Carlo Verna, Stefan Schwoch, Massimo Agostini ed Antonio Petrazzuolo sono intervenuti a “MAGAZINE”, su RadioZero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Corbo: “Ilè la squadra da battere in Serie A, l’ditskhelia? E’ stato unper tutte le parti in causa”ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica: “75 milioni pertskhelia sono una cifra congrua che soddisfa le richieste del. E’ spiacevole ciò che è accaduto attorno al georgiano, un ragazzo che si è sempre comportato in maniera corretta, anche quando ha subìto una rapina ed è stato ripagato in maniera sbagliata con alcuni gesti da parte di pochi tifosi.