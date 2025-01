Amica.it - Meghan Markle dona prodotti di bellezza alle ragazze colpite dagli incendi

e il principe Harry sono da giorni impegnati nel portare aiuto e conforto agli sfollati deglidi Los Angeles. La duchessa di Sussex ha deciso di scendere in campo per lee le donne che nei roghi hanno perso tutto, compresi gli abiti e idie per la cura della persona.e lazioneAltadena Girlssi è presentata in un centro di soccorso di Altadena gestito dAltadena Girls, organizzazione fondata da un gruppo didi terza media la cui scuola è andata in fumo nell’o di Eaton. Con sé aveva alcuni borsoni contenenti vestiti,per la cura della persona e make-up. GUARDA LE FOTOIl ritorno disu Instagram, il nuovo video di William e Kate e le altre foto royal della settimana Il New York Post riporta che la duchessa ha consegnato tutto a una delle, che si è poi occupata di smistare itra le compagne di scuola che hanno perso tutto nei roghi e stanno cercando faticosamente di ricostruire la loro autostima e sicurezza.