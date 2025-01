Oasport.it - Max Perathoner è terzo nella prima discesa di Coppa Europa di Pass Thurn, vince lo svizzero Miggiano

Si chiude con una doppietta svizzera la complicatissimadivalevole per ladi sci alpino maschile 2024-2025. Sulla pista austriaca la gara è stata rovinata dalle condizioni meteo. La nebbia, infatti, ha costretto il rinvio delle partenze di 2 ore, mettendo anche a forte rischio la disputa della prova.Dopo una lunga attesa, invece, si è potuti scendere in pista e, come detto, la Svizzera ha fatto la voce grossa. Alessioha vinto la gara con il tempo di 1:23.34 e un margine di vantaggio di ben 73 centesimi sul connazionale Gael Zulauf e 85 sul nostro Maxche completa il podio.Quarta posizione per l’austriaco Felix Hacker a 86 centesimi, quinta per il canadese Kyle Alexander a 89, mentre è sesto il tedesco Felix Roesle a 92. Settima posizione per il francese Alban Elezi Cannaferina a 98 centesimi, ottava per loDominic Ott a 1.