Lopinionista.it - “L’umanizzazione delle cure e la partecipazione attiva: due obiettivi fondamentali del Sistema sanitario nazionale”, convegno venerdì 17 gennaio

Leggi su Lopinionista.it

ROMA –17, alle ore 11, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge ile la: duedel”. Interviene il segretario di presidenza, Stefano Vaccari. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Saluto introduttivo Stefano Vaccari, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati.Contributi: “Promuovere le relazioni umane come valore fondamentale nell’ambitopratiche di salute pubblica”, Massimo Fabi, Assessore Politiche per la Salute Emilia-Romagna; “Il ruolo del Service Design nel miglioramento dei processi ospedalieri: un approccio per il contesto”, Chiara Gibertoni, Direttrice Generale IRCCS AOU di Bologna; “: la centralitàpersone nel contesto”, Claudio Vagnini, direttore generale AOU di Modena; “Vivere le aree esterne del Policlinico: esplorazionenecessità e dei bisogni degli utenti”, Francesca Gorla, Sviluppo Organizzativo IRCCS AOU di Bologna; “Accoglienza e accessibilità nei servizi ospedalieri: innovare i processi per migliorare l’esperienza dell’utente”, Maria Chiara Wirz, Ricercatrice Service Design IRCCS AOU di Bologna; “Politiche di integrazione del volontariato nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena”, Emanuela Luppi, vice presidente Comitato Consultivo Misto AOU di Modena EndoGym; Carlo Alboni, Responsabile Struttura Semplice di Chirurgia Ginecologica Mini-Invasiva e Robotica AOU di Modena; “Il ruolo del Service Design nel miglioramento dei processi ospedalieri: un approccio per il contesto”, Chiara Gibertoni, Direttrice Generale IRCCS AOU di Bologna; “Tempo Volontario”, Francesca Neviani, Dirigente Medico, Geriatria AOU di Modena; “Tracce di Frida, il corpo resiliente”, Angela Bertani, Dirigente Medico, Gastroenterologia AOU di Modena; Tanja Magni, Paziente AOU di Modena.