Oasport.it - LIVE Sonego-Fonseca 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: avanti l’azzurro a metà 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI BERRETTINI-RUNELADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO SINNER)4-3 Sempre.40-0 Servizio vincente!30-0 Seconda al corpo che dà punto diretto a!15-0 Lungo il rovescio difensivo di Joao meravigliao.3-3 Servizio e dritto al centro. Non passa di dritto Lorenzo.40-30 Doppio fallo (2°).40-15 Rovescio lungoriga a segno.30-15 Ace (2°).15-15 Gran difesa di, sbaglia in lunghezza di rovescio.15-0 Servizio vincente.3-2 MERAVIGLIOSA palla corta vincente di! Grande soluzione!40-30 Gratuito di dritto di, secondo del game.40-15 In rete il dritto lungoriga di.30-15 Servizio vincente!15-15 Servizio e dritto!0-15 Sbaglia un comodo attacco di dritto