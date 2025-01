Oasport.it - LIVE Sci Alpino, Discesa Coppa Europa Zauchensee 2025 in DIRETTA: vince Nadine Fest, Allemand conclude in sesta posizione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 10.1512.05questa gara(Austria), seconda Victoria Olivier (Austria) e terza Carmen Spielberger (Austria).12.04 La francese chiude con un tempo 1.07.60, +1.57 dalla vetta.12.02 Ultima atleta in gara la francese Clara Direz.12.00 La francese Ysee Rolland (Francia) chiude con il tempo di 1.08.54 con un distacco di +2.51 dalla vetta.11.58 Melissa Astegiano chiude in trentanovesimaprovvisoria con un tempo di 1.08.81 a +2.78 da.11.56 Tocca all’ultima italiana in gara, Melissa Astegiano.11.54 Camilla Vanni chiude il suo tempo in 1.07.63, +1.60 dalla vetta occupata dall’austriaca.11.52 Si prepara l’italiana Camilla Vanni.11.48 DNF per Paola Orecchioni.