Oasport.it - LIVE Olympiacos-Monza 2-0, Champions League volley in DIRETTA: altro ribaltone dei padroni di casa, brianzoli nuovamente rimontati

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Marttila pesta la linea in fase d’attacco.TERZO SET2-0 MONSTER BLOCK MASULOVIC SU MARTTILA. Stesso andamento e stesso finale di set per i, troppo fragili psicologicamente sinora.25-24 Manata di Tzourits che passa dopo il muro di Marttila.24-24 Parallela vincente in no-look di Rohrs.24-23 Dalakouras pesca il mani out spostato da rete con muro a 3.23-23 Szwarc abbatteb Tzourits sulla schiena e passa in diagonale.23-22 Pajenk al centro col primo tempo.22-22 Out il servizio di Perrin con l’aiuto del nastro.TIME OUT22-21 ACE PERRIN, un fulmine imprendibile.in difficoltà.21-21 Tzourits passa da posto 4 in diagonale. ON FIRE L’!20-21 Tap-in Pajenk su brutta ricezione di Gaggini.19-21 Muro Pajenk sull’attacco da posto 4 di Marttila.