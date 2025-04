Pisatoday.it - Serie D, rimontato il Tuttocuoio, è 1 a 1 contro il Corticella

Leggi su Pisatoday.it

Continua a non riuscire a dare lo strappo decisivo per ottenere la salvezza ilche alla penultima partita in casa stagionale si ferma sul 1 a 1il, apre le marcature Severi al 24' ma al 12' della ripresa Bezziccheri ristabilisce la parità. I neroverdi hanno 4 punti di.