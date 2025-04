Abruzzo24ore.tv - Blitz antidroga: 50enne arrestata con cocaina, eroina e crack

Pescara - Una segnalazione dei residenti porta all'arresto di una donna nel quartiere Rancitelli, trovata in possesso di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio.? Nel quartiere Rancitelli di Pescara, una donna di 50 anni è stataper detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata nel tardo pomeriggio dell'11 aprile 2025, quando i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno fatto irruzione in un appartamento di via Gallero, già sotto osservazione per un sospetto via vai di persone.? Le segnalazioni dei residenti, preoccupati per la presenza di individui in evidente stato di alterazione, hanno spinto le forze dell'ordine a monitorare l'edificio. Durante l'osservazione, i militari hanno notato la donna, già nota alle autorità, uscire dall'appartamento e dirigersi verso l'androne del palazzo.