Ilfattoquotidiano.it - “Bombe molotov, minacce di morte e balestre: ci siamo ritrovati un terroristi come vicino di casa, il giardino era una zona di guerra”: l’incubo di Richard e Amanda

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era il 2018 quandoBurton eHutton decidevano di lasciare la loro “vecchia” vita in città nel Surrey per trasferirsi nel Pembrokeshire, in Galles, inseguendo il sogno di una pensione in campagna, a contatto con la natura. Per un anno, quel sogno sembrò realizzarsi: giorni passati a riqualificare il terreno e a ristrutturare la proprietà. Ma , poco dopo, nel 2019, l’idillio si è trasformato in un incubo a causa dei nuovi vicini: Cassie e Francis Collins. Sono stati gli stessi coniugi a raccontare al Daily Mail l’odissea vissuta, ricostruendo le tappe dell’accaduto. “Appena arrivammo, ci portarono fuori a cena ed erano molto amichevoli“, ricorda Burton. Così, qualche tempo dopo, lui e la moglie decisero di acquistare dai Collins cinque acri di terreno adiacente per 25.000 sterline.