Napoli Furti a Capodimonte Carabinieri denunciano due persone uno di questi fa il tassista abusivo

Furti a Napoli: denunciati due uomini, uno rubava bottiglie di ketchup e birre da collezioneI Carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte hanno denunciato per furto due uomini di 38 e 36 anni.Il primo è indiziato di un furto commesso in un ristorante di viale Privato dei Tigli. Il 38enne avrebbe danneggiato la porta di ingresso, portando via pochi euro dalla cassa.Il più giovane, invece, dovrà rispondere di furto commesso in un locale di viale dei Pini. In questo caso sarebbero state rubate bottigliette di ketchup e birre da collezione. Il 36enne è stato riconosciuto dopo essere stato fermato dai militari, nelle scorse notti, alla guida della sua autovettura adibita a taxi abusivo a bordo della quale, oltre a giovani clienti in uscita da locali notturni della città, sono stati trovati anche un coltello a serramanico di 18 cm di lunghezza ed oggetti atti allo scasso, sottoposti a sequestro e per i quali è stato denunciato con atti a parte.

