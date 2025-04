Dilei.it - Rkomi ricorda le prese in giro a Sanremo 2025: “Una sorta di bullismo”

Nonostante il Festival disia finito ormai da tempo, le canzoni proposte dagli artisti e i dettagli della kermesse più seguita dai fan della musica italiana continuano a interessare moltissimo e a far parlare di sé.Tra gli artisti in gara in questa edizione, anche: un cantante che ha avuto poca fortuna nel corso della settimana in Riviera in termini di classifica, ma che ha saputo rifarsi grazie alla potenza di una canzone, Il ritmo delle cose, che continua a suonare nelle orecchie e del cuore dei fan. Il cantante, ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, ha voluto ripercorrere alcuni momenti del suo Festival, toccando una tematica a per lui importante: leinrispetto al suo modo di cantare.racconta il suoAnche nel corso della settima di, come spesso accade durante questo tipo di manifestazioni, ci sono canzoni che sono state capaci di entrare nel cuore degli spettatori fin dal primo ascolto e altre che, invece, non hanno ottenuto il risultato sperato in termini di classifica per poi essere premiate dagli ascolti in un secondo momento.