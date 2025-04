Unlimitednews.it - Zappi “Troppa violenza, figura arbitro entri nel codice penale”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ in corso un’interlocuzione politica. Laviene contrastata in maniera importante già in ambito federale e già all’interno della LND. Abbiamo istituito tavoli con l’associazione calciatori e allenatori, ma è evidente che l’ordinamento sportivo fatica a contrastare questa deriva contro i direttori di gara. Stiamo pensando di sostenere un’interlocuzione politica, lo faremo con grande forza. Abbiamo ottenuto ascolto dal ministro Abodi, immaginiamo anche con un pò presunzione di poter far entrare ladel direttore di gara nel, nell’articolo 583 quater, comma 2 del. Ci riusciremo? Non lo so, io spero che il governo abbia a cuore la sorte di Diego Alfonzetti, il ragazzo che avete visto schierato al derby di Roma al fianco di Sozza e di Doveri.