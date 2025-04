Torna in tv Barbara D’Urso le indiscrezioni clamorose sul programma Rai

Barbara D'Urso è Tornata in tv solo in occasione di una comparsata a Ballando con le stelle, ma qualcosa potrebbe cambiare: sembra, infatti, che la Rai sia molto vicina ad affidarle uno dei programmi più ambiti ed iconici del primo canale. E dire che la stagione non era iniziata bene, Dagospia traccia un ritratto impietoso in questo senso.>>"Buon viaggio mammina". Lutto devastante per la conduttrice tv: l'ultimo saluto per lei"Scoccata la stagione 2025, la Reietta del Biscione pensava di essere finalmente libera da lacci e lacciuoli per prendersi la rivincita sul perfido Pier Silvio", scrivono nel Dagoreport, "Invece, nisba: pur senza mercato, quindi con un ingaggio lontanissimo dalle cifre dell'era di Silvio Berlusconi, da Rai a La7 fino alla 9 di Warner-Discovery, si è trovata, come ai cani, il cartello "vietato l'ingresso". Leggi su Caffeinamagazine.it Voci, trame, chiacchiere, certezze (poche) e molto ancora. Da quando è uscita da Mediase

